Шокирующая новость об издевательствах учителя над детьми в псковской гимназии дошла до администрации города

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии учителя уволили за издевательства над школьниками. Случившееся дошло до администрации Пскова, которая выясняет детали произошедшего, пишет ПАИ со ссылкой главу администрации Бориса Ёлкина.

Как он рассказал, жалоба в прокуратуру поступила от родителей пострадавших детей. После этого прокуратура Пскова выдала представление, на основании которого педагога решили уволить. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли и замдиректора гимназии.

«Мы продолжаем выяснять все подробности этой ситуации. Представители городской администрации уже встречались с родителями пострадавших детей. После того как нам станут известны все обстоятельства произошедшего, возможны и другие меры, помимо увольнения педагога», - заявил Борис Елкин.