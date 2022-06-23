Более 200 пациентам ежегодно устанавливают кардиостимуляторы в Псковской области

Кардиостимулятор маленькая, но «очень умная штука»

Вокруг нас ходят люди, биение сердца которых поддерживается кардиостимулятором. Ежегодно в Псковской области в этом списке оказываются более 200 человек. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ корреспонденту КП-Псков заявила заведующая отделением неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева

По словам спикера, первичные кардиостимуляторы ежегодно устанавливаются 150 пациентам Псковской областной больницы, сложные виды аппаратов псковичам устанавливают в Санкт-Петербурге или Москве. Всего более 200 человек ежегодно в Псковской области становятся носителями искусственных водителей ритма сердца.

Младшим пациентам, которые нуждаются в кардиостимуляторах или дефибрилляторах в Псковской области от 7 до 10 лет. Однако установка аппарата для человека означает пожизненное его ношение и безусловный контроль за влиянием внешних факторов на сложнейший электронный механизм.

«С той стороны, где установлен кардиостимулятор, нельзя пользоваться телефоном. Нельзя проходить рамки, так как они обладают электромагнитным полем. (В аэропорту, мероприятиях). Также под запретом физиопроцедуры. Человеку с кардиостимулятором нельзя находиться под высоковольтными проводами и около приборов, вызывающих дрожание, например газонокосилками», – уточнила врач.

По словам Ольги Кудрявцевой, кардиостимулятор – это электронные системы с батарейкой, «очень умная штука».