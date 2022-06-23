30-градусная жара ожидает псковичей в ближайшие дни

На территории Псковской области начнется череда жарких дней, в связи с которыми на 10 дней в областном центре объявляется высокий уровень пожароопасности. До 30 градусов ожидается в пятницу, 24 июня, сообщили КП-Псков в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В регионе будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 1–5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью разогреется от +7 до +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет высоким.