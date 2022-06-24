Псковский губернатор внёс изменения в указ о выплатах семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине

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Глава региона Михаил Ведерников внёс изменения в указ, который предусматривает единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона рублей членам семей военнослужащих, погибших во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующий документ опубликовали на сайте нормативно-правовых актов региона 23 июня.

Из наименования указала убрали фразу «захороненных на территории Псковской области».

После внесённых изменений на получение выплаты могут претендовать члены семей:

- погибших военнослужащих, захороненных на территории Псковской области;

- погибших военнослужащих, имевших место жительства на территории Псковской области или имевших регистрацию по месту дислокации воинских частей на территории Псковской области.

В документе также говорится, кто является членами семей погибших:

- родители (усыновители) погибшего военнослужащего;

- cyпpyгa (cyпpyг), состоявшая (состоявший) на день гибели военнослужащего в зарегистрированном браке с ним (с ней);

- дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет;

- дети (в том числе усыновленные) старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.