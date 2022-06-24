Стало известно, когда в Псковской области запретят продажу алкоголя

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В 2022 году 27 июня в Псковской области объявлен запрет на продажу алкогольной продукции в связи с выпускными в образовательных учреждениях и Днем молодежи. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Правительстве Псковской области.

Регион в этом году присоединился к федеральной дате, однако продлил время окончания запрета на один час.

Ограничение на продажу напитков, содержащих алкоголь, вступит в силу с 11:00 часов 27 июня и закончится на час позже – в 11:00 часов 28 июня

Сетевые продуктовые магазины 24 июня решили пойти на опережение и заблаговременно вывесили ошибочные объявления о запрете продажи алкогольной продукции на 24, 25 и 27 число.