С весом уйдут только мышцы: о вреде клубничной диеты рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Аверьянова

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Конец июня в Псковской области ознаменовался не только приходом жары, но и появлением первой клубники на грядках дачников. Пока одни лакомятся ей в умеренных количествах, другие – садятся на клубничную диету. «КП-Псков» пообщалась с кандидатом медицинских наук, врачом-терапевтом и гастроэнтерологом Еленой Аверьяновой и выяснила, насколько «клубничный рацион» безопасен для организма.

По словам специалиста, клубничная диета относится к стрессовым. Решаясь сесть на неё, человек лишает себя практически всех видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов.

— Фактически организм получает клетчатку и некоторое количество минеральных веществ и витаминов, которые находятся в клубнике. Это имеет право на существование, если диета длится не больше трёх дней и если при этом у человека нет хронических заболеваний, особенно обмена веществ: сахарного диабета или нарушений функций желудка, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта.

Специалист уточнила, что резкое ограничение всех питательных веществ может быть чревато падением сахара в крови, глюкозы. Кроме того, опасна клубничная диета для пациентов, которые перенесли язву, или обладателей хронического гастрита. Вместе с этим такая диета противопоказана пациентам с аллергией на клубнику.

Елена Аверьянова также рассказала, что вместе с риском обострения хронических заболеваний клубничная диета приведёт к снижению мышечной массы.

— Количество белка сокращается, его практически нет, и, конечно, в первую очередь уходит гликоген из мышц, белок из мышц уходит, потому что организму нужно функционировать в обычном режиме. А получается, что это стресс-диета для всего организма. Каких-то плюсов у такой диеты я не нахожу.