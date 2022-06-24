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Звезды24 июня 2022 11:52

Гоша Куценко вновь примет участие в церемонии открытия фестиваля «Западные ворота» в Пскове

Источник:kp.ru
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Участником церемонии открытия III Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет актёр Гоша Куценко. Как сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, артист представит фильм открытия «Плакать нельзя».

В этом году кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт с 8 по 10 июля в Пскове. Зрителей ожидает более 70 специальных показов. По словам организаторов, основа программы — международный конкурс полнометражных фильмов, представляющих 7 национальных кинематографий, которые создавали кинематографисты Беларуси, Казахстана, Киргизии, а также России, в том числе, из Республики Саха (Якутия) и Татарстана.

Кто возглавит жюри фестиваля, читайте здесь.