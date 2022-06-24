Фильм на языке жестов «По следам Александра Невского» снимут в Псковской области

.

28 июня в Псковскую область приедет инклюзивная съёмочная группа для съёмок полнометражного документального фильма-путешествия на русском жестовом языке с рабочим названием «По следам Александра Невского». Об этом сообщает Министерство культуры Новгородской области, где съемки фильма и возьмут свое начало.

Фильм будет предназначен для просмотра глухими и слабослышащими. Идею для создания такого фильма была поддержана Президентским фондом культурных инициатив в 2021 году.

«Уникальность проекта в том, что до настоящего времени в России не снималось документального кино для глухих и слабослышащих людей на русском жестовом языке (сокращенно РЖЯ). При этом, по разным данным, в России проживает до 10 миллионов людей с различными нарушениями слуха. Нашим фильмом мы попытаемся сделать первый шаг к тому, чтобы глухой зритель мог приобщиться к культуре и истории нашей страны через понятный и такой красивый образный язык», — говорит Директор ЧАНО ДО «Языки без границ» Сергей Кречетов.

Съемочная экспедиция начнет свой путь в Копорье, 28 июня отправится на Чудское озеро, и следующим днем задержится в Пскове. Далее съемки пройдут в Новгороде, Переславле, Владимире и Москве. Вторая экспедиция отправится в начале июля в Бурятию и Монголию, в Каракорум.

«Авторы фильма расскажут обо всем, что известно на сегодня об Александре Невском и побывают вместе со зрителями в самых отдаленных местах мира, где бывал и сам князь. В работе нам фильмом создателям помогают музеи, в которых хранятся экспонаты, связанные с жизнью Александра Ярославича: Государственный Исторический музей, Псковский музей-заповедник, музей-заповедник Кижи, Новгородский музей. Нью-Йоркская галерея Рериха и Русский музей предоставляют изображения картин Рериха, связанных с историей XIII века и деятельностью Александра, включая знаменитое полотно "Александр Невский поражает ярла Биргера"», – рассказывают авторы фильма.

В фильме будут показаны уникальные монеты, документы и изображения из музеев России, Италии и Индии.