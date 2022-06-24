Люди и судьбы Псковской области: американка Уильямс 6 лет считает себя псковичкой и не скрывает, почему не хочет на родину

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Американка Уильямс Джорджия Линн Джанссон рассказала о жизни в России и почему на протяжении вот уже шести лет считает себя псковичкой не желает возвращаться на родину, пишет ПАИ.

«Я очень часто слышу от многих людей вопрос: «Почему вы живете в России?» За 20 лет, которые я в общей сложности в России нахожусь, я слышала этот вопрос очень много раз. Могу сказать, что это мой сознательный выбор, никаких особых причин для переезда не было, кроме того, что мне просто больше нравится в России, хотя я полжизни жила в Америке, достаточно долго в Великобритании и регулярно бываю во Франции», - отметила Уильямс Джорджия Линн Джанссон.

На вопрос «почему» Уильямс не видит своей жизни на родине, она объясняет это качеством общения у русских: «здесь я нахожу то, что мне подходит, – то самое глубокое, а не поверхностное общение».