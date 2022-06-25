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Дом. Семья25 июня 2022 7:23

Брошенные в подъезде песчанки ищут новых хозяев в Пскове

Источник:kp.ru
Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

В псковском приюте для бездомных животных «Лесопилка» появились необычные жители – песчанки. Как сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте», экзотических питомцев выставили вместе с клеткой и кормом в подъезд.

«Так семейство просидело сутки в подъезде... Клетку с животными носили по этажам, но так никто и не решился забрать до пристройства», - рассказали зоозащитники.

Сотрудники «Лесопилки» признались, что содержание песчанок – совсем не их профиль.

«Может быть, кто-то мечтал о таком необычном питомце? Почитайте в интернете - это очень приятное в общении животное. Подарим с удовольствием надежным и понимающим людям», - написали в посте.

Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

Телефон для связи: 89113623125.