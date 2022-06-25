Ещё трёх участников спецоперации на Украине похоронили в Псковской области

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При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине погибли ещё трое военнослужащих Псковского гарнизона. Как сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале, погибших уже проводили в последний путь.

Состоялись похороны гвардии старшего сержанта Александра Бибякова, гвардии младшего сержанта Андрея Усанина и гвардии ефрейтора Артёма Топалова.

Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку «родственникам наших героев».

«Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить. Вечная память», - написал губернатор.