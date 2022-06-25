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Общество25 июня 2022 17:31

Андрея Веселова в серой футболке и голубо-зеленых шортах разыскивают в Великих Луках

Источник:kp.ru
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Андрей Веселов 1963 года пропал в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в Великих Луках в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что 24 июня около 4 часов дня пропавший мужчина уехал в сторону Новосокольников с друзьями купаться на пляж в СНТ «Подснежник - 2». Когда компания собралась уезжать, мужчина попросил ехать без него.

Последний раз Андрей Веселова видели в голубых с зеленым шортах и серой футболке.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться по телефону 02 или 89113767676.