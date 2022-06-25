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Происшествия25 июня 2022 18:39

Эстонец избил водителя скутера и скрылся с места происшествия в Псковском районе

Источник:kp.ru
Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

Житель Эстонии пытался сбить водителя скутера, а после избил его и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в посёлке Моглино Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

На место случившегося прибыли врачи и оказали первую помощь водителю скутера. От госпитализации он отказался.

Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

О случившемся пострадавший заявил в полицию.

Бригада скорой помощи, сотрудник АСС и ДПС выезжали на место инцидента.

Детали случившегося предстоит выяснить.