Собака-талисман ждёт своих хозяев, участников военной спецоперации на Украине, в псковском зооприюте

Фото: «Зоозащита»

Одна из жительниц псковского зооприюта «Лесопилка» — небольшая собака Катушка. Как рассказали в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте», до начала военной спецоперации собака жила в военной части, а перед своим отъездом десантники привезли её в приют.

«Но! При любой возможности навещают свою любимую Катушку. Последнее время что-то давно не приезжали... Тревожно как-то стало... И вот совсем недавно, приехав домой всего на несколько дней, ребята опять приехали навестить Катушку. Как же она была им рада!» - поделились зоозащитники.

Они также признались, что были счастливы узнать, что у наших военных все хорошо и они продолжают «нести ответственность за того, кто долго жил рядом с ними и разделял тяготы службы».

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Фото: «Зоозащита»

«На таких ребят, настоящих, надежных, можно рассчитывать в самой критической ситуации. Катушка - это их талисман. У Катушки всё хорошо, значит, и у ребят всё отлично! Мы продолжаем ждать всех домой!» - написали общественники.