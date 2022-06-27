Летний загар несёт наибольшую опасность для жителей Северо-Запада — врач Елена Аверьянова

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С приходом жары жители региона отправляются на природу наслаждаться солнцем и водой. Если нахождение во второй в умеренных количествах безобидно, то солнце может существенно сказаться на здоровье. Почему ультрафиолет особенно опасен для жителей Псковской области, в беседе с корреспондентом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Аверьянова.

— Загорать я не могу рекомендовать никому. Для жителей Северо-Запада большое количество ультрафиолета – это редкое явление. И когда после фактически трёх сезонов небольшого количества солнца мы хотим наверстать за два месяца всё, что не получили за год, это, кроме вреда, не принесёт ничего.

По словам специалиста, в первую очередь ультрафиолет ускоряет процессы старения кожи.

— Она стареет именно в тех слоях, которые не восстанавливаются. И если есть какие-то родинки, пигментные пятна, то вторые могут стать больше, более яркими. А родинки могут превратиться в гораздо худшее состояние – меланому.

Елена Аверьянова объяснила, что страшных последствий загара не стоит бояться жителям тропического пояса, у которых организм адаптирован к таким условиям.

— А у нас происходит мощнейшая дезадаптация и рост меланомы с каждым годом становится всё выше. Прямая связь с загаром, прямая.