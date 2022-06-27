«Они зацвели, несмотря ни на что!»: на север Псковской области едут увидеть маковые поля

В посёлке Павы, расположенном на севере Псковской области, зацвели маковые поля. Жители и гости региона едут туда, чтобы увидеть их вживую и сделать памятные снимки. Ими пользователи интернета охотно делятся на своих страницах в социальных сетях.

Примечательно, что у излюбленного места на севере Псковщины есть своя легенда. Она гласит, что во время Великой Отечественной войны одна женщина откуда-то с юга Советского Союза получила похоронку из Псковской области: её сын погиб здесь, на Псковщине, под Павами. Когда война кончилась, мать павшего солдата приехала в эти края с мешочком семян мака и рассыпала их вдоль дороги в память о сыне. Правда это или нет - теперь уже никто не знает, но до войны маков здесь не было, как нет их и сейчас нигде вокруг.

Удивительно, что маки выросли, несмотря на опасения местных жителей. Они боялись, что алые цветы не взойдут, из-за того что поля были перепаханы.

Фото: Влад Сорокин

«Столько народа переживало так же, как я. И они зацвели, несмотря ни на что! Урааа! У многих (и не только псковичей) это даже сложившаяся традиция, посещать в это время павское маковое поле...круто!» - рассказала «КП-Псков» псковичка Елена Чернышева.

«Кто-то говорил, что в Павах закончились маки? Места знать надо! Путешествуем по северной Псковщине», - подписал свои снимки Петр Гордеев.

Фото: Пётр Гордеев

Марина Вильцина, в свою очередь, отметила, что в этом году маков в Павах ещё больше, чем в прошлом.

«Маки в Павах. Версия 3.0. Это уже стало нашей доброй традицией лето начинать с посещения маковых полей. В этом году их значительно больше, чем раньше, искать практически не пришлось», - поделилась женщина.

Фото: Марина Вильцина

Традиция это и для Влада Сорокина, который выложил профессиональные снимки алых цветов на своей странице «Вконтакте».

Фото: Влад Сорокин

Фото: Влад Сорокин

В группе «Наши позоды» в соцсети «Вконтакте» добавили, что с дороги видно сразу три маковых поля.