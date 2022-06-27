Названа причина массовой гибели рыбы в опочецкой реке Исса

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Экстремально высокое загрязнение зарегистрировано в реке Исса Опочецкого района, где в середине июня массово гибла рыба. Об этом корреспонденту «КП-Псков» сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Михаил Мусатов.

По его словам, сразу после сообщений местных жителей о гибели рыбы комитет и рыбоохрана, которая считает ущерб водным биологическим ресурсам, приехали на место. Специалисты провел выездное обследование и отобрали пробы.

По словам спикера, в ходе исследования было установлено экстремально высокое загрязнение реки органическими соединениями в районе мелиоративного канала и ниже по течению.

«В таком случае возникает дефицит кислорода», - объяснил Виктор Мусатов.

Он также рассказал, что в пределах территории водосборного бассейна Иссы находится объект федерального экологического надзора. По этой причине результаты исследования отправили в Северо-западное Управление Росприроднадзора.

«На сегодняшний день материалы направлены в прокуратуру на согласование выездной внеплановой проверки в отношении данного юридического лица, будут устанавливать, есть ли связь между загрязнением Иссы и их деятельностью», - заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона.