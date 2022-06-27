Об удивительных свойствах кваса рассказали в Роспотребнадзоре

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О полезных свойствах кваса рассказали в группе «Роспотребнадзор» в соцсети «Вконтакте».

Оказалось, что этот традиционный славянский напиток улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Эксперты отметили, что квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012 из исключительно натурального сырья.

Благодаря содержанию кислот, молочной и уксусной, квас освежает и утоляет жажду. Поэтому его так любят в жару.

«Он имеет высокую энергетическую ценность, способствует пищеварению благодаря содержащейся в нем углекислоте, которая облегчает переваривание пищи, её всасывание и повышает аппетит. Квас ускоряет сжигание жиров и полезен людям стремящимся похудеть за счет активного образа жизни и занятиями спортом. Калорийность продукта равна 27 ккал на 100 грамм напитканапитка», - рассказали эксперты.

Помимо этого, в квасе содержатся витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы. Так как квас – продукт молочнокислого брожения, по действию на организм схож кефиру, простокваше, ацидофилину, кумысу.

«Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется: от 0,7% об. до 1,2%», - добавили в Роспотребнадзоре.