Необычный способ уберечь попугая от вылета из окна назвала Вера Короткова

Фото: архив КП

Накануне «КП-Псков» писала, что в псковском ресторане нашли вылетевшего из окна попугая. Птицу к себе забрала неравнодушная горожанка. В беседе с корреспондентом kp.ru председатель РОО «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова рассказала, как сделать так, чтобы попугай не вылетел из окна.

По словам специалиста, птиц на улицу манит тепло и звуки, доносящиеся с улиц.

— Как правило, неравнодушные люди находят таких попугаев у себя дома или на своём балконе.

При этом шанс, что птица вернётся домой составляет 50/50, добавила Вера Короткова.

— ...к сожалению, мы не в тропиках живём. Попугаи, вылетевшие из окна, даже в жаркое лето часто обречены на смерть, потому что не могут найти себе пропитание, не могут найти себе водичку. И это тоже очень опасно.

Примечательно, что вылетевший из окна панельного дома попугай вряд ли сможет различить своё окно от сотен похожих.

По словам Веры Коротковой, улететь из окна попугаю не даст москитная сетка, в отличие от кошек. Почему хозяину пушистого питомца необходимо сменить москитную сетку на антикошку, рассказала эксперт.