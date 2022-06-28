Для спасения молодой роженицы в Пскове подняли вертолет в непогоду

О профессиональной работе медиков и пилотов во время госпитализации псковички в Москву, рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время рабочего визита губернатора региона Михаила Ведерникова перинатального центра в Пскове, 28 июня.

«За жизнь каждой роженицы здесь идёт борьба. Недавно пришлось в непогоду поднимать вертолёт в воздух, чтобы как можно скорее доставить роженицу в Москву», – отметила Марина Гаращенко.

Кроме того, смертность рожениц в Псковской области равно нулю в связи с тем, что не только квалифицированный медперсонал следит за состоянием женщин, но и наблюдаются он на современном оборудовании центра. По словам Марины Гаращенко, это неоднократно спасало жизнь псковичкам.