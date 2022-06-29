«Правило, которое работает всегда»: врач заявила о прямой зависимости обострения инфекционных заболеваний от солнца

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Накануне «КП-Псков» рассказывала, что пребывание на солнце особенно опасно для жителей Северо-Запада. Как выяснилось в беседе с кандидатом медицинских наук, врачом-терапевтом Еленой Аверьяновой, загар опасен не только риском развития онкологии, но и обострением инфекционных заболеваний.

— Есть инфекционные хронические заболевания, в том числе, инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра. Это родственник герпетической инфекции - одна группа вирусов , которые очень часто активируются именно после загара.

По словам врача, объясняется это тем, что ультрафиолет в избыточном количестве становится иммуносупрессором, который снижает иммунитет.

— Это правило, которое работает всегда.