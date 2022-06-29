Выезд в лес за ягодами и грибами запретили в Псковской области

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Чрезвычайная пожарная опасность, V класс по региональной шкале, установлена в Псковской области из-за аномальной жары. По этой причине под запретом оказалось посещение всех лесничеств. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На время ограничений грибы и ягоды жителям региона запрещено собирать в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Невельском, Опочецком, Порховском, Печорском, Плюсском, Псковском и Стругокрасненском лесничествах.

Михаил Ведерников отметил, что риски возгораний сейчас крайне высоки.

«Не играйте с огнём! Ни в прямом, ни в переносном», - призвал губернатор.