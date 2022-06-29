Америка ввела санкции против псковских десантников

Под санкции США попала 64-я мотострелковая бригада из ВВО и базирующиеся в Псковской области 76-я десантно-штурмовая дивизия и 234-й десантно-штурмовой полк, пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Согласно опубликованному ведомством документу, США вводят санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, а также псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

По данным Минфина, новые санкции вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».