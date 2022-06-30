Стипендии вырастут в ПсковГУ с 1 июля

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Студентам Псковского государственного университета, обучающимся по образовательным программам СПО и ВО, с 1 июля повысят стипендии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты колледжа теперь будут получать стипендию в размере 1 200 рублей в месяц, студенты вуза – 2 400 рублей в месяц.

Стипендия аспирантов при этом теперь составит 3 500 рублей в месяц. Аспирантам, которые обучаются по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Министерством науки и высшего образования РФ, с 1 июля повысят стипендию до 8 300 рублей.

Добавим, социальная стипендия для обучающихся колледжа возрастёт до 1 800 рублей в месяц, для вуза – 3 600 рублей в месяц.