56 котов-беженцев с Украины разместились в псковском приюте

Фото: группа «Кошкин дом»

43 мариупольских кошки привезли волонтёры из Иваново в псковский приют «Шануар», где ранее уже поселились 13 хвостатых беженцев. Об этом сообщили в группе донецкого приюта «Кошкин дом» в соцсети «Вконтакте».

Фото: группа «Кошкин дом»

Хозяйка приюта «Шануар» в Пскове – Ирина Шембурская. Неравнодушная женщина арендует большое помещение, где теперь будут жить «хвостатые беженцы».

«Прием такой огромной группы – ответственный шаг. Ирина не понаслышке знает, что такое война, поэтому стала помогать», - рассказали донецкие зоозащитники.

Фото: группа «Кошкин дом»

Они объяснили, что содержание животных обходится в немалые суммы: корм, наполнитель, лечение, аренда.

«Актуальны лекарства, средства обработки от паразитов, вакцины. Это неполный список затрат приюта для кошек, попавших в беду», - поделилась Ирина Шембурская.

Помочь котам-беженцам и узнать об их жизни можно на странице хозяйки псковского приюта «Шануар».