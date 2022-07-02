«Пожарный плакал при мне»: музей Римского-Корсакова в Плюсском районе испепелил огонь

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Усадебный дом Римского-Корсакова в деревнее Любенск Плюсского района уничтожил пожар. Об этом сообщают Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка» и районная газета «Плюсский край».
Предварительно, здание музея загорелось в 18:20. Спасатели из 24-ой и 30-ой пожарных частей тут же выдвинулись тушить пожар, однако здание спасти не удалось.
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По сообщению Telegram-канала, из музея удалось вынести некоторые экспонаты.
Корреспондент газеты «Плюсский край» поделилась, что на месте происшествия услышала следующий разговор: «...мы разогревали паяльной лампой, загорелось, пытались тушить, но огнетушители были пустые…».
«Пожарный плакал при мне», - рассказала корреспондент районной газеты.
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Отметим, в усадебном доме располагались все экспозиции и всё ценное, что удалось за долгие годы собрать, в том числе, благодаря потомкам композитора, которые совсем недавно посещали музей.
По словам корреспондента газеты «Плюсский край», спасали усадьбу всем миром: с огнём боролись как сотрудники музея, так и местные жители.
Добавим, на место трагедии вместе с пожарными подразделениями выезжали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.