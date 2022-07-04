«Ночью проснулись от страшного грохота»: в Плюссе обрушились балконы трехэтажного дома

Обрушение случилось посреди ночи

4 июля, около 3:00, в Плюссе обрушилось перекрытие в многоквартирном доме, пишет Telegram-канале «Псковская сводка».

Тревожное сообщение об обрушении балконных перекрытий жилого дома поступило в местную дежурную часть спустя три минуты после страшного грохота. Оперативная группа была на месте уже в 3:20. Жителей дома экстренно эвакуировали. Пострадавших нет.

Мария Степанова с внучкой

Мария Степанова в момент обрушения лоджий спала у себя в квартире вместе с маленькой внучкой. Она вспоминает подробности ночного крушения за окном: «Ночью проснулись от страшного грохота, побежали в комнату – не увидели лоджии, она исчезла». По ее словам, на её лоджию рухнула лоджия соседей сверху, сбив телевизионную тарелку. Больше всего Мария Степанова переживает за цветы, которые погибли под завалами.

По словам женщины, на случившееся оперативно отреагировали сотрудники МЧС, глава администрации посёлка Андрей Павлик и первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев.

Лично за ходом разбирательства принялся заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России Виталий Павлов

В настоящее время эксперты уже начали выяснять причину обрушения. Лично контролировать процесс разбирательства принялся заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России Виталий Павлов.

На месте происшествия выставлена охрана общественного порядка. Ожидается прибытие комиссии, которая сможет установить возможность дальнейшего проживания в доме.