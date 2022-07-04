Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 13:10

Эксперты назвали неожиданную причину крушения дома в Плюссе: жильцов вынуждены переселить в больницу

Источник:kp.ru
.

.

Жителям дома с рухнувшими балконами в Плюссе разрешили забрать личные вещи, сообщает корреспондент ПАИ.

Людей запускают по одному человеку и просят надеть каску. Заключение экспертизы о том, можно ли жить в здании, еще не завершенно. По словам экспертов, оно будет готово через двое суток.

На это время жителей, которые остались без крова, разместят в здании Плюсской больницы. Некоторые собственники квартир приняли решение на время переехать к родным.

Эксперты уже выяснили предварительную причину обрушения перекрытия дома. Оказывается, при строительстве дома в 1985 году были допущены критические ошибки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ночью проснулись от страшного грохота»: В Плюссе обрушились балконы трехэтажного дома. О последствиях страшной ночи рассказала жительница дома, которая в момент обрушения спала в своей квартире с маленькой внучкой.