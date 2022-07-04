Эксперты назвали неожиданную причину крушения дома в Плюссе: жильцов вынуждены переселить в больницу

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Жителям дома с рухнувшими балконами в Плюссе разрешили забрать личные вещи, сообщает корреспондент ПАИ.

Людей запускают по одному человеку и просят надеть каску. Заключение экспертизы о том, можно ли жить в здании, еще не завершенно. По словам экспертов, оно будет готово через двое суток.

На это время жителей, которые остались без крова, разместят в здании Плюсской больницы. Некоторые собственники квартир приняли решение на время переехать к родным.

Эксперты уже выяснили предварительную причину обрушения перекрытия дома. Оказывается, при строительстве дома в 1985 году были допущены критические ошибки.

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