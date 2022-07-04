Второй раз за день в псковском ТЦ проходит эвакуация посетителей

.

Сегодня, 4 июня, в Пскове второй раз за день эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

В 17:20 на Завеличье в Пскове по тревоге поднимаются пожарные. На пульт МЧС поступил тревожный звонок о срабатывании системы оповещения при пожаре.

Посетители с детьми на руках пешком покидают здание. В целях безопасности в помещении выключены лифты и эскалаторы. В отделах сработала пожарная вытяжка.

Прибывшие на место восемь пожарных расчетов в этот раз направились к зданию со стороны реки.

Ранее, в районе обеда, пожарная сигнализация в комплексе сработала в районе подземной парковки.