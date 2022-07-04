Псковскую область всему миру: знаковые места региона появились на почтовых открытках

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Изображения знаковых культурных и природных мест Псковской области появились на почтовых открытках. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, проект под названием «Видовые открытки» запустила Почта России совместно с Федеральным агентством по туризму и Русским географическим обществом.

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Только лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» попали на открытки. По данным Ростуризма, эти направления пользуются большой популярностью у туристов. В число самых известных вошли Городищенское озеро в Старом Изборске и обитающие на нём лебеди, а также и поляна с ветряной мельницей в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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Интересный факт, вместе с Псковской областью на открытки попали изображения знаковых мест еще 19 регионов — Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Алтайского, Краснодарского и Приморского краев, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Тульской и Челябинской областей.