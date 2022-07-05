«На Талабах настоящий триллер!»: медведь заставил жителей острова запереться в домах

Фото: Информационный центр «Талабы»

По острову имени Залита в Псковской области гуляет медведь. Жители острова очень испуганы и боятся личной встречи с «хозяином леса». Об этом сообщили в группе «Информационный центр «Талабы» вечером, 4 июля.

«Сегодня на Талабах настоящий триллер! По острову им. Залита гуляет медведь. Пока что его не поймали. Но очень надеемся, что все закончится хеппи-эндом и пришлый Михаил Потапыч отправится обратно в лес», – сообщил инфоцентр.

Местные жители поделились, что предпринимают все меры безопасности: сидят по домам с закрытыми дверьми и вызвали спецслужбы. «Медведь действительно молодой, зачем он поплыл на остров - только ему известно. Но головной боли добавил всем. На вечер 4 июля не отловлен, находится на острове», - поделился подписчик группы.

Фото: Информационный центр «Талабы»

С медведем на острове счёт идёт на минуты. Некоторые местные жители просто не выдерживают такого напряжения, опасаясь не только за свою жизнь, но и за маленьких детей.

«Мишка на острове, а долгожданный МЧС испугались небольшой грозы и уехали, оставив остров с сотней детей и большим количеством народа ждать ночи, на авось», - рассказала островитянка.

Как оказалось, меры по спасению жителей острова от медведя были приняты сразу. Глава Псковского района Наталья Фёдорова рассказала, что после появления информации о угрозе, на Залита выезжали охотоведы и специалисты комитета по природопользованию.

Однако, глава муниципалитета подтвердила опасения островитян: «Медведь небольшой, но определённую опасность он представляет».

У людей появилось мнение, что медведь заблудился от жары. Но о причине его прибывания на остров остаётся только догадываться.

Председатель регионального комитета по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов отметил, что это молодая особь могла приплыть из деревни Толба. Как он сообщил «Псковской правде», после отлова медвежонка отпустят на материке подальше от берега.