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Любое путешествие не обойдётся без лекарств первой необходимости. Об этом рассказали в официальной группе VK «Псковской городской поликлиники».

Список не будет сильно отличаться от лекарств которые должны находится у каждого в домашних аптечках. Также очень важно понимать возрастную группу, кому будут предназначены препараты.

Обязательный минимум:

- обезболивающее,

- жаропонижающее,

- при расстройстве желудка,

- от аллергии,

- от простуды,

- перевязочный материал: бинт, пластырь,

- антисептики: йод, зеленка, перекись.

Возьмите с собой солнцезащитное средство и крем для заживления ожогов, пластыри, средства от укачивания.

Не забывайте, что в ручной клади все жидкости должны быть объемом не более 100 мл.

И, желательно, сделать медицинскую страховку.