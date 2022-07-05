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Любое путешествие не обойдётся без лекарств первой необходимости. Об этом рассказали в официальной группе VK «Псковской городской поликлиники».
Список не будет сильно отличаться от лекарств которые должны находится у каждого в домашних аптечках. Также очень важно понимать возрастную группу, кому будут предназначены препараты.
- обезболивающее,
- жаропонижающее,
- при расстройстве желудка,
- от аллергии,
- от простуды,
- перевязочный материал: бинт, пластырь,
- антисептики: йод, зеленка, перекись.
Возьмите с собой солнцезащитное средство и крем для заживления ожогов, пластыри, средства от укачивания.
Не забывайте, что в ручной клади все жидкости должны быть объемом не более 100 мл.
И, желательно, сделать медицинскую страховку.