«Случай – вопиющий, не поддающийся принятию и осознанию»: интернет разорвался во мнениях о причине рокового пожара в усадьбе Римского-Корсакова

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Пожар в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова, который произошел вечером 2 июля, уже ликвидирован. Огнем повредило порядка половины экспонатов усадьбы и оставило неизгладимый шрам на сердцах множества людей. Было ли это роковым стечением обстоятельств или у трагедии в Любенске все же есть виновник. На этот поврос попытались найти ответы пользователи интернета.

Псковская область очень тяжело справляется с такой утратой. Сотрудники псковского музея-заповедника восприняли эту новость как личное. На следующий день, когда шум от трагедии немного подутих, на сайте музея появилась запись: «Случай – вопиющий, не поддающийся принятию и осознанию. А для коллектива музея-усадьбы Римского-Корсакова случившееся стало их личной трагедией. Сейчас вопрос восстановления усадьбы, ее величия и красоты для них является делом чести. Коллектив Псковского музея-заповедника надеется совместными усилиями всех уровней власти и неравнодушных людей справиться с этой задачей в максимально короткие сроки».

Немало людей побывало в местах, где когда-то ходил великий композитор. Кто-то приезжал на экскурсию будучи школьником, кто-то посещал усадьбы семьей, а некоторым даже удалось приложить руку к созданию объекта культурного наследия.

«В конце 90-х несколько лет проработала в музее-заповеднике Н.А.Римского-Корсакова старшим научным сотрудником. По крупицам собирали экспонаты, большой вклад и помощь в восстановлении были оказаны Татьяной Владимировной Римской-Корсаковой. Как гордились земляки таким прекрасным знаменитым музеем... До боли в душе и сердце отзывается этот субботний день – 2 июля. Молодцы сотрудники музея, что сумели спасти часть экспонатов! Переживаю утрату вместе со своими бывшими коллегами...», –поделилась переживаниями Виктория Друсевич.

Некоторые комментаторы под новостью о пожаре в музее решили, что в этом виноваты политические конфликты и огонь в деревянном строении мог открыть недоброжелатель. Но идея о провокациях практически сразу отошла на второй план по понятным причинам.

«Я бы вообще не стала искать никакой след и злоумышленников. Хорошо знаю как горит в такую жару сухое деревянное строение. Это просто минуты, а от чего загорелось должны сказать дознаватели. В субботу практически днём усадьба обитаема- могло быть что угодно- от непотушенной сигареты до невыключенного чайника», – поделилась мнением сочувствующая Владлена Малунова.

Еще одной предполагаемой причиной пожара пользователи сети называли скрытие крупной кражи. Идея не раз засветилась в комментариях, но

«Сомневаюсь, что музейные работники таким образом пилят те крохи, которые выделяются правительством на поддержание жизнедеятельности объекта, куда вкладываются, в большей степени, душевные силы, чем финансовые. А вот экономия на дешевых материалах и работах по тендеру вполне возможна... отсюда и результат...», – подискутировала на эту тему Екатерина Крючкова.

Влюбленные в Псковскую область пользователи отметили, что это большая утрата. Ведь в регионе не так много мест, связанных с великими россиянами.

«Красивое было место. Часто заезжал туда, если из Питера возвращался раньше. Плохо, что сейчас такие специалисты, которым нельзя ничего доверить. Разрушат все. Врагов не надо, когда таким профессионалам что-нибудь доверяется. Все что смогут, разрушат и отвечать не будут. Не так много мест связанных с Великими россиянами на псковщине. Еще могут и Пушкинские горы также ремонтировать», – забеспокоился Игорь Марзалюк.

Половина исторического наследия композитора погибла в огне. Руководство усадьбы сообщает, что полностью воссоздать утраченный объект – реально. Однако, в интернете поднялись споры: можно ли вернуть ценность, создав новодел.

«Знаете, как-то после двух сгоревших отличных гостиниц одна за другой, как-то, что угодно подумаешь. В виду нынешней обстановки. И, наконец, строители не дураки, чтоб из такого хрупкого дерева перестроить объект массового посещения... уж простите. Если б это до реставрации – я б еще кое-как согласилась. Время. Но после – не знаю. Проводки – это да, запросто, хоть в жару, хоть в холода. В любом случае, объект разрушен. Специально или нет – его нет. Это, конечно, самое печальное. В новоделе в данном случае смысла нет», – делится мнением Виктория Кирик.

Несмотря на неверующих в воскрешение усадьбы людей, местные жители решили просто взять и предложить руку помощи музею, если его сотрудники примутся за кропотливую работу по воссозданию истории из пепла.

«Местные жители Плюсского района готовы помочь, только позовите! Очень переживаем и грустим. Держитесь, пожалуйста, желаем пережить этот момент и как можно быстрее начать восстановление! Очень надеемся на помощь Михаила Юрьевича», – написали жители деревни горки в официальном аккаунте деревни Горка.

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