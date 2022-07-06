Пожилая пара из Пскова выиграла у турфирмы в суде миллион за сгоревшие путевки в Доминикану

Супружеская пара в Пскове отсудила почти миллион у турфирмы за сгоревшие путевки в Доминиканскую республику, об этом сообщает газета «Псковская правда».

Началось все с того, что супруги Воробьевы решили поехать в Доминикану. За помощью они обратились в турагентство «Слетать.ру». Турфирма оценила путевку в полмиллиона. Пришлось заплатить. Но за несколько дней до поездки оказалось, что рейс отменен.

В турфирме супругам предложили иные даты и совершенно другой отель. Как оказалось, цена новой путевки была уже завышена почти на 100 000 рублей. Воробьевы от нее отказались, но потраченные деньги им уже никто не вернул.

Вместо путешествия Воробьевы отправились в суд и выиграли его. Но этим история не закончилась, когда судебное дело вступило в силу, утраченных денег никто так и не вернул. Семье пришлось пойти на крайние меры и обратиться в службу судебных приставов, где возбудили исполнительное производство. В случае успешных разбирательств, семья Воробьевых станет практически миллионерами.

Суд постановил взыскать с турфирмы деньги за утрату купленной путевки в 490 300 рублей, неустойку (ведь срок возврата денег уже ушел) – 200 000 рублей, компенсацию морального ущерба в размере 100 000 рублей и штраф (так как не было соблюдено требование потребителя в добровольном порядке) – 200 000 рублей.