Для пострадавших на украине в Пскове откроют отделение не базе госпиталя

Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка|Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Медицинский реабилитационный центр откроют в Пскове на базе госпиталя, об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Инициативой о создании специализированного центра реабилитации для военнослужащих РФ в Пскове предложил общественник Иван Васильев на сайте губернатора Псковской области.

«Сейчас Россия ведет специальную операцию. Это большой подвиг каждого воина-сына своего Отечества. Многие герои России, кто сейчас исполняет свой священный долг перед Родиной, в ходе спецоперации получают ранения и травмы. Конечно, все воины России получают необходимое лечение в лечебных учреждениях системы Министерства обороны РФ. Вместе с тем этим людям часто нужно длительное восстановительное лечение (уже после ухода со службы в ВС РФ), – реабилитационное лечение в гражданских ЛПУ», – написал он.

По мнению псковича, главными проблемами военнослужащих после участия в специальной операции стали травмы опорно-двигательного аппарата.

На обращение горожанина отреагировала Марина Гаращенко, которая заметила, что в Псковской области вступило в силу постановление от 31 мая 2022 года №217 «Об утверждении региональной программы Псковской области, "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"». В связи с этим, в псковском госпитале для ветеранов войн предполагается создать отделение стационарного пребывания. В этом месте военнослужащие смогут проходить реабилитацию под круглосуточным медицинским наблюдем.

Ранее губернатор Псковской области сообщал о похоронах еще трех военнослужащих, погибших на Украине.

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