Героический подвиг экипажа Гудина: катастрофу с ИЛ-76 вспоминают в Пскове

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8 июля 1993 года в 20 часов 47 минут 20 секунд потерпел крушение самолет ИЛ-76 «Крестовского» полка с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. Сегодня с того дня прошло уже 29 лет.

За несколько минут до падения на борту начали взрываться снаряды. Пилоты героически отводили горящий, неуправляемый самолёт от нефтебазы и окраин города Пскова. Если бы не стойкость экипажа в тот роковой день было бы не избежать жертв среди городского населения.

В память об этой трагедии на Орлецовском кладбище в Любятово установлен памятник. Фрагмент крыла с памятной доской и фотографией расположился недалеко от крушения самолета.

Псковичи до сих пор вспоминают трагический день 8 июля.

«Самолёт упал на моих глазах. Я тогда служил срочную службу в Пскове, выезжал на ГАЗ-66 в Крестах. Прибыл на место падения первым, когда ещё горела кабина. Хвостовую часть самолёта оставили в том положении, в котором она была в момент катастрофы» – вспоминает те страшные события пскович Владимир Петров.