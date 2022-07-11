Желающие пересечь границу попали в огромную пробку в Псковской области

Огромный пассажиропоток образовался на приграничном пункте пропуска в Себежском районе («Бурачки») и Пыталовском районе («Убылинка»). Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Псковской области.

Причина очереди на границу может быть связано из-за большого количества отпусков и каникул. Кроме того, на пункте пропуска «Бурачки» ведутся работы по реконструкции объекта.

«При планировании маршрутов следования через государственную границу России предлагаем заранее спланировать альтернативные пути движения через ближайшие автомобильные пункты пропуска «Лудонка» (Пыталовский район), «Шумилкино» (Печорский район), «Куничина Гора» (Печорский район)», – заключили в ведомстве.