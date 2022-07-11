Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» бригаде спецназа из Пскова

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Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 2-й отдельной бригаде специального назначения Псковского гарнизона. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 2-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада специального назначения», – говорится в указе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил командование и военнослужащих бригады: «Гордимся нашими бойцами!».