Завод «Псковская фанера» появится в Плюссе в конце 2022 года

Строительную площадку нового для региона завода «Псковская фанера» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита. Об этом сообщает корреспондент газеты «Плюсский край».

Оборудование на данном заводе сможет выдержать 600 смен в году. Что позволит создать непрерывный, круглосуточный рабочий процесс. На начальном этапе будет активна только первая линия обработки леса. Но к концу 2023 года планируется запустить вторую и третью. После запуска рабочего процесса, завод будет выпускать более 240 кубометров готовой продукции.

Завод «Псковская фанера» является проектом стоимостью в 800 миллионов рублей, реализуемый ООО «РусТимбер Псков». Также гендиректор Алексей Хулкко отметил, что подавляющие число работников будут женщины, более 80%.