Приезд «Поезда Победы» вызвал ажиотаж среди жителей Пскова

Фото: ПАИ

13 июля псковичи вновь смогут посмотреть на уникальный передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне. Музей сразу вызвал ажиотаж из желающих посетить выставку, рассказали ПАИ.

По словам администратора проекта «Поезд Победы» Сергея Лукша, более 100 городов и полумиллиона россиян уже посетили единственную в своем роде выставку. Музей путешествует по городам России уже два года и третий раз приехал в Псков.

«Везде, куда приезжаем, большой ажиотаж. Постоянно получаем запрос от руководителей городов приехать к ним еще раз», – отметил Сергей Лукша.

Мероприятие «Поезд Победы» является абсолютно бесплатным, требуется только пройти регистрацию на сайте и подойти в точно назначенное время.