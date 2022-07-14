Роспотребнадзор выявил в реке Ловать превышение энтерококка в 7,3 раза

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Проверка воды в реке Ловать вблизи городского плажа Великих Лук выявила превышение количества энтерококка более чем в 7 раз. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме энтерококка, в воде Ловати в 0,74 раза больше нормы колиморфных бактерий. Что не соответствует требованиям СанПиН о гигиенических нормативах и требованиях к безвредности окружающей среды для населения.

Вода также было проверена еще в нескольких районах Псковской области. Льста в Новоржевском районе, из озера Крупское в Пустошкинском районе, из озера Песчаное в посёлке Струги Красные и из Чудского озера у посёлке Устье Гдовского района. По словам экспертов, данные водоемы соответствуют требованиям СанПиНа и общее число микробов не превышает норму.

Дополнительно, эксперты взяли пробы на пляже на реке Льста и у озера Крупское. Нареканий результаты не вызвали. Все показатели оказались в пределах нормы.

Ранее экспертами была названа причина массовой гибели рыбы в опочецкой реке Исса. Напомним, местные жители забили тревогу, когда мёртвая рыба стала всплывать на поверхность воды.