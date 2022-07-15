В Псковской области завершили расследование о похищенном человеке

Фото: Следственного управления Российской Федерации по Псковской области

Следователям Псковской области удалось завершить расследование о похищении человека. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в СК России по Псковской области.

По словам следствия, группа, которой был похищен человек, были собраны по национальному признаку. Они хотели завладеть имуществом похищенного, путем жесткого нападения.

Покушение произошло 14 мая 2021 года. Объект преследования находился у себя в машине на окраине города, когда на него напали неизвестные и начали избивать. У нападавших была спортивная бита, пистолет и другое холодное оружие, которым наносились удары мужчине.

Банда сковала его руки наручниками, а ноги и голову – изолентой. Жертву погрузили в его же автомобиль и увезли подальше от места преступления.

Около месяца группировка измывалась над мужчиной, вынуждая отдать крупную сумму денег. Спустя месяц силовикам удалось спасти несчастного. Задержание преступников произошло в одном из коттеджей под Санкт-Петербургом.

На данный момент следствию удалось собрать все доказательства преступления. Обвинения в скором времени будут направлены в суд.