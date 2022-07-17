Как спасти сад от коккомикоза, псковичам рассказали в Россельхозцентре

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Нередко косточковые культуры страдают от поражения коккомикозом, а проще – красновато-коричневой пятнистостью. Что делать, чтобы обезопасить сад от этой напасти, рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

По словам специалистов, на заболевания укажут коричневые пятна на листьях с одной стороны и серо-белые подушечки со спорами гриба на другой.

«Опавшие листья нужно обязательно сгребать и сжигать, а осенью и ранней весной опрыскивать крону деревьев и почву в приствольном круге медьсодержащими фунгицидами (бордоской жидкостью, Абига-Пик, ОксиХОМ), которые обладают широким спектром действия и помогают справиться с другими заболеваниям плодовых культур: монилиозом, паршой и прочими заболеваниями», - объяснили эксперты.