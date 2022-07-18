Восемь лежаков расположились на набережной реки Великой в Пскове

Фото: Борис Елкин

Восемь лежаков расположились на нижней площадке набережной реки Великой. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Первые восемь лежаков появились у амфитеатра, впереди установка еще трех. Решение о том, что Пскову нужны такие лежаки, принято по итогам голосования, которое я проводил среди своих подписчиков. И вот результат!», - рассказал в своем блоге Борис Елкин.

Лежаки были изготовлены по индивидуальному заказу местным производством. Они получились удобным и практичными, отмечает сити-менеджер. Основа выполнена из металлических компонентов. Обработано изделие устойчивой от внешних вмешательств краской. Настил сделан из бруса, обработанного специальным маслом. Также конструкция получила индивидуальность за счет рисунка с фигурой барса, которая красуется на гербе Пскова.

«Надеюсь, что псковичам и туристам придутся по душе новые элементы благоустройства. С них открывается прекрасный вид на реку», – отметил глава администрации.