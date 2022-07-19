95-я годовщина Псковского района: когда и где пойдут гуляния, ярмарка и концерты

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В 78-й раз Псковский район отпразднует день освобождения и 95-й раз дату создания района. Памятная церемония состоится на воинском мемориале «Жидилов Бор», а праздничные гуляния под девизом «Процветай и здравствуй Псковская земля!» на горе Соколихе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Празднование состоится с 27 по 1 августа. И начнется все с памятного митинга и церемонии перезахоронения останков воинов, погибших при освобождении псковского района на воинском мемориале «Жидилов Бор», 27 июля.

Праздничная программа предполагает шествие участников и гостей, где сельские поселения выступят с презентациями, а также покажут своих мастеров на ярмарке народных промыслов.

Главным событием вечера станет концерт артистов Псковского районного центра культуры. Во время праздника будут работать детские интерактивные и развлекательные площадки.

Продолжение праздника пройдёт в Родинском доме культуры 1 августа. Здесь также состоится праздничный концерт в честь Дня образования Псковского района.