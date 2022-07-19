Жена Петросяна устроила скандал в популярном псковском кафе

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Жена Евгения Петросяна устроила разборки в одном из самых популярных кафе Пскова. Татьяна Брухунова опозорила официанта из-за сухого круассана и переспелого авокадо, которые, несмотря на замечания зазнавшейся гостьи, добавили в счёт. Об этом пишут федеральные издания со ссылкой на блог Брухуновой.

Жена Петросяна, которая недавно стала мамой, решила отправиться в путешествие по городам и заглянуть в Псковскую область. Так как вместе с мужем они любят посетить дорогие столичные заведения, то и эта поездка не обошлась без гастрономии.

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По советам подписчиков, молодая супруга юмориста отправилась в одно из лучших ресторанов Пскова, где заказала обед на 1,5 тысяч рублей. Половиной блюд она осталась крайне недовольна и не хотела оплачивать счёт.

«Круассану по меньшей мере четверо суток, авокадо просто черный. Никому не рекомендую это место. Показала официанту гнилой авокадо, а он на меня посмотрел как на полную дурочку и оставил включенным в счет. Цены демократичные, но я бы не заплатила за половину того, что мы тут съели», – рассказала жена юмориста.

Гостья убедительно просила официанта сделать скидку в 350 рублей за испорченное блюдо, однако этого шага от кафе не последовало. После того, как Брухунова рассказала своим подписчикам о впечатлениях от заведения, с ней тут же связался менеджер и извинился за поведение официанта. Он признался, что нужно было убрать неудачный круассан из счёта.

Поездка в Псковскую область не ограничилась одним только посещением областного центра с едва не разразившимся скандалом в кафе. Поездка в другие города области у зазвездившейся гостьи также не смогла пройти гладко.