Женщина из Великих Лук стала донором костного мозга

Фото: Арсения Тимашова

Женщина с Великих Лук стала донором костного мозга. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля.

Приживание клеток, которые сдала великолучанка для пациента, должны прижиться в течение двух лет. Спустя это время у женщины появится возможность встретиться с человеком которому, возможно, она спасла жизнь.

«И в сентябре планируется провести встречи такие, в сентябре будет такая встреча в Москве. И там будет как раз донор из Великих Лук», - добавила Евгения Лобачёва.

Отмечается, что потенциальных доноров из Псковской области насчитывается 40 человек. Основную массу волонтеров по России, конечно, создают Московские и Петербургские регионы.

Также сообщается, что нет особой разницы, какой пол у донора, для спасения подойдёт каждый. А стать возможным спасителем чей-то жизни можно даже удаленно, благодаря новой услуге «Почты России».