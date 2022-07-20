Андрей Ермаков рассказал о своем лучшем походе с палатками к горному ущелью

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Врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков поделился отношением к отдыху в палатках и чудесными воспоминаниями о лучшем походе в своей жизни.

«У меня вообще отношения с отдыхом, наверно, не самые лучшие. Не каждый день можно себе его позволить и не всегда есть возможность таких долгосрочных выездов, ведь отдых с палатками предполагает ночевку. Плюс локация, как правило, не около дома находится. Но вместе с тем формат-то классный, интересный», – поделился Ермаков.

Спикер отметил, что в Псковской области особое внимание выделяется организации отдыха в палаточных лагерях: «Потому что это здорово: единение с природой, выход из бетонных стен... Совсем другие ощущения».

Врио председателя комитеты по образованию вспомнил свой последний поход с палаткой.

«Последний раз я был с палатками на Талабских островах. Мне очень понравилось, погода была замечательная. Единственное, озеро цвело. Но тут никуда не денешься», – делится Ермаков.

По его словам, самое яркое впечатление из детства – это школьные годы и поход с палатками в Новороссийске.

«Там замечательные места. Помню Новогирское ущелье, палатки на берегу горного ручья и абсолютная темень, потому что ты находишься в расщелине между гор, и из-за нависающих сверху деревьев, ночью не видно вообще ничего», – вспоминает Ермаков.

По мнению врио председателя комитета по образованию, длительные туристические походы по диким пляжам «это исконный отдых для души». Человек перенастраивается вот насыщенных будней, выходит за рамки систем и собственного восприятия мира.