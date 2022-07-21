Псковичам запретили купаться в реке Великой у городского пляжа

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20 июля Управление Роспотребнадзора по Псковской области заявило, что вода из реки Великой у городского пляжа Пскова не соответствует нормам СанПиН. По данным микробиологического исследования, в такой воде купаться небезопасно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства.

Специалистами Роспотребнадзора вновь был изучен состав воды в районах. Вода прошла проверку на Чудском озере в поселке Устье Гдовского района, озере Малый Иван санатория «Голубые озера» в Невельском районе, озере Крупейском в Пустошкинском районе. Микробиологические, физико-химические и паразитологические показатели соответствуют СанПиНу.

Не прошла проверку по требованиями вода из реки Утроя в Пыталовском районе. Роспотребнадзор отправил в администрацию муниципалитета предупреждение о запрете купания в этом водоеме.