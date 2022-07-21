Врачи Пскова поделились ТОП-5 правилами, как не отравиться грибами

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Грибы содержат в себе вещества, которые имеются только в животных продуктах, поэтому они являются для организма человека тяжелой пищей, а в неумелых руках даже опасной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Медики напомнили, что у грибов есть способность собирать в себе токсины и яды из окружающей среды. Их употребление может привести к отравлению. Не стоит собирать старые, переросшие, червивые грибы. Это может быть опасно для жизни.

При готовке блюд из грибов стоит помнить, что срок хранения грибных блюд не более пару часов после приготовления.

Специалисты выделяют несколько самых важных правил, чтобы не отравиться грибами:

1. Очень важно разбираться и уметь отличать съедобные от ядовитых грибов.

2. Инструменты для обработки и очистки должны быть маленькими, острыми и обязательно из нержавеющего материала.

3. Обязательно требуется грамотно соблюдать все без исключения правила обеззараживания условно съедобных грибов, замачивать в холодной воде 2-3 суток, причем менять воду нужно тоже пару раз в сутки.

4. Варка рекомендуется в двух водах в течении 15-20 минут, отвар пробовать не надо, сразу слить.

5. И последнее, самое важное, грибы вне своей среды обитания являются совершенно скоропортящимися продуктами, особенно при комнатных температурах. Так что хранение свежего продукта не рекомендуется.